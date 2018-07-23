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Саррі дебютував з перемоги біля керма Челсі

17:50 124 Читать на русском
Саррі дебютував з перемоги біля керма Челсі
Мауріціо Саррі / Фото ФК Челсі

Лондонський Челсі здобув мінімальну перемогу над австралійським Перт Глорі у контрольному матчі.

Матч Перт Глорі – Челсі відбувався в австралійському місті Март. Поєдинок завершився мінімальною перемогою "синіх" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив півзахисник Челсі Педро на 5-й хвилині.

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Варто відзначити, що ця гра стала першою для "аристократів" під керівництвом нового головного тренера Мауріціо Саррі, який прийшов у лондонський клуб з Наполі і замінив італійського фахівця Антоніо Конте.

У минулому сезоні Челсі посів п'яте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, тим самим забезпечивши собі участь в розіграші Ліги Європи.

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Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Товариські матчі
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