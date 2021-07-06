"Мені дійсно подобається Де Дзербі. Вражає, що він у такому віці вибирає досвід за кордоном, і немає жодного гранда, який би подумав про нього.

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Вважаю, що він правильно вчинив, перейшовши у Шахтар. Шкода, що його не буде у нашому чемпіонаті, але я вважаю, що Де Дзербі довів, що здатний тренувати великий клуб", – цитує Саррі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Де Дзербі прийшов у Шахтар з Сассуоло, замінивши на посаді тренера "гірників" Луїша Каштру. Італійський фахівець підписав з українською командою контракт на 2 роки.

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