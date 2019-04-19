Саррі дав чітку відповідь щодо майбутнього Жиру

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, чи залишиться в команді нападник Олів'є Жиру.

"Він впевнений у своєму майбутньому, адже є опція продовження контракту на рік. Я говорив з клубом 2 дні тому, і ми вирішили скористатись цією опцією. Тому він залишається в клубі", – цитує Саррі Sky Sports.

Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Олів'є Жиру перейшов у Челсі з Арсенала взимку 2018 року і встиг стати першим гравцем в історії "синіх", хто зміг забити 10 голів у єврокубках протягом 1 сезону.