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Саррі дав чітку відповідь щодо майбутнього Жиру

12:30 314 Читать на русском
Саррі дав чітку відповідь щодо майбутнього Жиру
Олів'є Жиру / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, чи залишиться в команді нападник Олів'є Жиру.

"Він впевнений у своєму майбутньому, адже є опція продовження контракту на рік. Я говорив з клубом 2 дні тому, і ми вирішили скористатись цією опцією. Тому він залишається в клубі", – цитує Саррі Sky Sports.

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Олів'є Жиру перейшов у Челсі з Арсенала взимку 2018 року і встиг стати першим гравцем в історії "синіх", хто зміг забити 10 голів у єврокубках протягом 1 сезону.

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