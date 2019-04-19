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Саррі: Челсі вже 2 місяці погано розпочинає другий тайм

11:19 92 Читать на русском
Саррі: Челсі вже 2 місяці погано розпочинає другий тайм
Мауріціо Саррі / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Славією (4:3).

5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
27’ Педро Родрігес
 
Томаш Соучек 26’
Петр Шевчік 51’
Петр Шевчік 55’
5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
26’ Томаш Соучек
27’ Педро Родрігес
51’ Петр Шевчік
55’ Петр Шевчік

"Ця проблема у нас вже 2 місяці. Ми погано розпочинаємо другий тайм і треба знайти рішення, як позбутись цього. Можливо, в кінці першої половини гри ми подумали, що вже в півфіналі, але проти такого суперника так вважати не можна, тому що це фізично найсильніша команда, яку я бачив у своїй кар'єрі.

Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Я казав у перерві, що головне розпочати так само, як у першому таймі, але ми цього не зробили – ми не здатні одразу поновлювати гру. Не знаю, чому так. Нелегко це зрозуміти, інакше ми б швидко вирішили цю проблему", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

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