Саррі: Челсі вже 2 місяці погано розпочинає другий тайм

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Славією (4:3).

"Ця проблема у нас вже 2 місяці. Ми погано розпочинаємо другий тайм і треба знайти рішення, як позбутись цього. Можливо, в кінці першої половини гри ми подумали, що вже в півфіналі, але проти такого суперника так вважати не можна, тому що це фізично найсильніша команда, яку я бачив у своїй кар'єрі.

Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Я казав у перерві, що головне розпочати так само, як у першому таймі, але ми цього не зробили – ми не здатні одразу поновлювати гру. Не знаю, чому так. Нелегко це зрозуміти, інакше ми б швидко вирішили цю проблему", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

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