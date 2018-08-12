Саррі: Челсі треба швидше рухати м'яч

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Хаддерсфілдом (3:0).

"Я дуже задоволений перемогою, адже здобувати очки в першій частині сезону не просто. Перший тайм був важкий. Якщо ви подивитесь на результат, подумаєте, що гра була легкою.

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У нас були проблеми в перші 15 хвилин проти дуже фізичної команди. Челсі не є фізичною командою. Думаю, найкраще в грі було вистраждати ці 15 хвилин. Але в другому таймі суперник, можливо, був трохи втомлений, і було легше.

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У деяких моментах гри нам необхідно покращити оборону, з іншої сторони вмикати пресинг проти трьох захисників. Нам треба швидше рухати м'яч, я думаю, що в першому таймі нам цього не вдавалось. У другій половині ми робили це краще, але тоді було більше місця та часу", – цитує Саррі ESPN.