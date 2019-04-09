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Саррі: Челсі не зможе замінити Азара, але ми повинні поважати його рішення

15:13 459 Читать на русском
Саррі: Челсі не зможе замінити Азара, але ми повинні поважати його рішення
Мауріціо Саррі та Еден Азар / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі ще має надію, що вінгер лондонців Еден Азар залишиться в клубі.

"З технічної точки зору це буде непоправна втрата. Знайти другого Азара просто неможливо. На даний момент другого такого гравця не існує. Це футболіст неймовірного рівня, і в усьому світі є лише кілька гравців, подібних до нього.

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Він сказав мені, що йому необхідно прийняти рішення. Сподіваюся, він зможе залишитися. В іншому випадку нам доведеться шукати якісь варіанти.

Я впевнений, що клуб не хоче продавати його, але при цьому всі ми повинні поважати його рішення. У нього залишився останній сезон за контрактом. Якщо йому необхідні інші виклики, інший досвід, ми повинні з повагою приймати це. Безумовно, ми докладемо всіх зусиль, щоб переконати його залишитися, але це буде нелегко", – цитує Саррі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являється інформація, що Азар знаходиться за крок від підписання контракту з мадридським Реалом.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Трансфери Челсі
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