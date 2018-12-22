Саррі: Челсі не зможе боротися з Манчестер Сіті та Ліверпулем

Наставник Челсі Мауріціо Саррі прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Лестера.

"Хід матчу змінився після пропущеного гола. Ми добре грали впродовж 55 хвилин, але відреагували на гол не так, як хотілося б. Ми були шоковані і опинилися в психологічному замішанні.

Челсі – Лестер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нам потрібно було продовжувати грати так само, як ми грали до гола. У нас був час, щоб відігратися. Думаю, що в деяких моментах нам не пощастило. Але я думаю, що ми могли зіграти краще.

Дістати Ліверпуль було неможливо з самого початку сезону. Як я говорив на старті сезону АПЛ, дістати Ліверпуль і Манчестер Сіті неможливо. Нам потрібно бути акуратнішими і триматися топ-4", – цитує Саррі ВВС.

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