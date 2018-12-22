toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АЛЬ-АЙН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - РОМА

Саррі: Челсі не зможе боротися з Манчестер Сіті та Ліверпулем

21:51 148 Читать на русском
Саррі: Челсі не зможе боротися з Манчестер Сіті та Ліверпулем
Мауріціо Саррі / Фото: Sky Sports

Наставник Челсі Мауріціо Саррі прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Лестера.

"Хід матчу змінився після пропущеного гола. Ми добре грали впродовж 55 хвилин, але відреагували на гол не так, як хотілося б. Ми були шоковані і опинилися в психологічному замішанні.

Челсі – Лестер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нам потрібно було продовжувати грати так само, як ми грали до гола. У нас був час, щоб відігратися. Думаю, що в деяких моментах нам не пощастило. Але я думаю, що ми могли зіграти краще.

Дістати Ліверпуль було неможливо з самого початку сезону. Як я говорив на старті сезону АПЛ, дістати Ліверпуль і Манчестер Сіті неможливо. Нам потрібно бути акуратнішими і триматися топ-4", – цитує Саррі ВВС.

Манчестер Сіті та Челсі несподівано поступилися, Манчестер Юнайтед знищив Кардіфф: 18-й тур АПЛ, матчі суботи

Англія18 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Лестер Сіті: Субота 22 грудня 2018

Челсі
Матч завершено
0 : 1
Лестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Лестер Сіті Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
21
хв
Евертон
18:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук