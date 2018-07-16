Саррі: Челсі – хороша команда, але в Англії є 5-6 хороших команд

Новий наставник лондонського Челсі Мауріціо Саррі прокоментував своє призначення.

"Перш за все, я повинен сказати спасибі жителям Неаполя, тому що вони протягом трьох років допомагали мені у всьому. Я їх дуже люблю, і буду любити завжди.

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Мій стиль гри? Мені пощастило, що в Наполі виявилося багато гравців, які змогли добре адаптуватися до мого стилю. Багато в чому завдяки високій майстерності футболістів Наполі мої ідеї були перенесені на футбольне поле.

Думаю, що Челсі – хороша команда. Проблема в тому, що в Англії є п'ять чи шість дуже хороших команд. Я думаю, що після однієї-двох змін, ми зможемо спробувати показати той футбол, який я хочу прищепити команді", – цитує італійця Football Italia.