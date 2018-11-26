Саррі – про результати Челсі: Я не розумію характер цієї команди

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів про проблеми своєї команди.

"Я не розумію характер цієї команди. Думаю, це дуже дивно. У сезоні 2014/15 вони набрали 87 очок, в наступному сезоні – 50. Потім 93, а потім 70.

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Звичайно, я сподіваюся на реакцію. Перш за все, під час тренувань, а також в наступному матчі.

Але я з самого початку знав, що у нас є проблеми і що нам потрібно працювати. Тепер всі це розуміють, так що нам потрібно відреагувати в усіх відношеннях", – цитує Саррі Sky Sports.

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