Саррі – про поразку Ювентуса: Я радий за Наполі

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував поразку від Наполі (1:2) в матчі 21-го туру Серії А.

"Ми поставили Наполі в ситуацію, коли їм потрібно було зробити мінімум, щоб перемогти нас. Ми завжди спізнювалися на кожен м'яч. Наче ми грали у сповільненому темпі, і нічого не працювало. Так було з усією командою.

Наполі – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Чи було особливо боляче програти Наполі в гостях? Я радий за хлопців (з Наполі. – примітка), бо я завжди буду любити їх. Якщо вже доводиться програти, то я вважатиму за краще допомогти Наполі впоратися з поточними проблемами. Але, звичайно, я б хотів, щоб вони почали перемагати на наступному тижні...

Очевидно, що, як тільки починається гра, ви повинні відокремити себе від усього цього. Наполі був особливим моментом в моєму житті, і мені завжди приємно повертатися сюди", – цитує Саррі Football Italia.

Нагадаємо, Саррі працював з Наполі з 2015 по 2018 рік. Під його керівництвом неаполітанці боролися за чемпіонство в Серії А з Ювентусом.

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