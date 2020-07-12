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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Саррі – про матч з Аталантою: Ювентус зійшовся з однією з найкращих команд Європи

11:11 - Читать на русском
Саррі – про матч з Аталантою: Ювентус зійшовся з однією з найкращих команд Європи
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився емоціями після матчу 32-го туру Серії А проти Аталанти.

55’ Кріштіану Роналду
90’ Кріштіану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Маліновський 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Кріштіану Роналду
80’ Руслан Маліновський
90’ Кріштіану Роналду

"Зараз ми зійшлися з однією з найкращих команд Європи. Вони агресивні і організовані. На початку матчу ми помилялися в передачах, і в такі моменти Аталанта буквально накидається на суперника – саме так ми і пропустили перший гол, втративши м'яч.

Шикарний гол Маліновського у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта – 2:2

Вони виглядали помітно гостріше за нас в першому таймі. Але ми зуміли повернутися в гру, і, на щастя, другий тайм був для нас значно краще. Ми пропустили другий гол, коли забирали контроль над грою. Ми діяли більш енергійно, оборонялися вище, і не були настільки пасивними, як в першому таймі. Це дозволило нам частіше відбирати м'яч в центрі поля, що і допомогло змінити гру.

Грати з Аталантою зараз важко всім, не тільки нам. У них було 9 перемог поспіль. У матчі з Міланом у нас була проблема з фізикою, команда була мало не в непритомності. Матч був складним для наших форвардів. Менше це стосується Роналду, більше – Дибали, який любить опускатися нижче за м'ячем, а в матчах з Аталантою це дуже небезпечно. Ми випустили Ігуаїна, щоб він допоміг вивільняти простір.

П'яніч мав проблеми із привідним м'язом і був не в найкращій формі, тому я вирішив не ризикувати, коли ми граємо кожні три дні. Ми прийняли інші рішення", – поділився Саррі в ефірі DAZN.

Зазначимо, що Ювентус на останніх хвилинах врятував нічию завдяки пенальті, яке реалізував Роналду (2:2).

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Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія Мауріціо Мауріціо Саррі Ювентус - Аталанта
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