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"Саррі – горбатий покидьок", – фанати Наполі приготували образливий банер для тренера Ювентуса

15:11 479 Читать на русском
"Саррі – горбатий покидьок", – фанати Наполі приготували образливий банер для тренера Ювентуса
Мауріціо Саррі / Eurosport

Фанати Наполі готуються влаштувати "теплий" прийом екс-наставнику "адзуррі" Мауріціо Саррі, який зі своїм Ювентусом сьогодні завітає на Сан Паоло.

 

"Саррі – горбатий покидьок. Ти багато наговорив про Ювентус, а потім зняв штани", – написали фанати Наполі на банері, який сьогодні вивісять на трибунах Сан Паоло.

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Нагадаємо, Саррі очолював Наполі з 2015 по 2018 рік. Після припинення співпраці з клубом він очолив Челсі, а влітку 2019 року почав працювати з Ювентусом. Туринський клуб – головний ворог для неаполітанців.

Сьогоднішній матч 21 туру Серії А розпочнеться о 21:45. Наразі Ювентус очолює турнірну таблицю, а Наполі посідає 13 місце.

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Ювентус Ювентус Італія Наполі Наполі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Наполі - Ювентус
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