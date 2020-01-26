"Саррі – горбатий покидьок", – фанати Наполі приготували образливий банер для тренера Ювентуса

Фанати Наполі готуються влаштувати "теплий" прийом екс-наставнику "адзуррі" Мауріціо Саррі, який зі своїм Ювентусом сьогодні завітає на Сан Паоло.

"Саррі – горбатий покидьок. Ти багато наговорив про Ювентус, а потім зняв штани", – написали фанати Наполі на банері, який сьогодні вивісять на трибунах Сан Паоло.

Інтер та Наполі можуть здійснити несподіваний обмін хавбеками

Нагадаємо, Саррі очолював Наполі з 2015 по 2018 рік. Після припинення співпраці з клубом він очолив Челсі, а влітку 2019 року почав працювати з Ювентусом. Туринський клуб – головний ворог для неаполітанців.

Сьогоднішній матч 21 туру Серії А розпочнеться о 21:45. Наразі Ювентус очолює турнірну таблицю, а Наполі посідає 13 місце.

Аталанта розтрощила Торіно геніальністю Ілічіча – вихід Маліновського спровокував додаткові овації для героя зустрічі