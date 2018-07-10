Сарнавський: Якогось кардинального перевороту в грі Львова не буде.

Голкіпер Львова Богдан Сарнавський поділився враженнями про підготовку команди до нового сезону УПЛ.

У нас зараз багато чого нового – тренер, футболісти, схеми, ігрові зв’язки. Все це треба налагодити до старту Чемпіонату. Нині, можна сказати, приглядаємось один до одного, вивчаємо свої можливості.

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Тепер усі вправи з м’ячем. Одна з головних причин – зміни у складі: бразильці люблять працювати з м’ячем, для них це природно, й ми намагаємося не відставати. Але, повторюсь: якогось кардинального перевороту в нашій грі не буде.

Чесно кажучи, дуже хочеться, щоб у наших бразильців усе вийшло – як свого часу вийшло у Шахтаря", – цитує Сарнавського сайт УПЛ.

Нагадаємо, свій перший матч нового сезону Прем'єр ліги ФК Львів проведе проти Арсеналу-Київ 22 липня, початок о 19:30.

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