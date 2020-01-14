Сарнавський: У Шахтарі втратив три роки

Голкіпер Львова Богдан Сарнавський оцінив період виступів за донецький Шахтар.

"Дебютував у 18 років. А потім зробив крок у бік Шахтаря. Провів там три роки, але було дуже мало ігрової практики. Я, грубо кажучи, втратив три роки.

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В якомусь плані придбав, з хорошими людьми потренувався, з великими футболістами, зірками, з хорошими тренерами і воротарями попрацював. Я це все відчув. Але ігровий ритм повинен бути присутнім завжди. Я це відчув на собі. Коли цю ниточку втрачаєш – важко за неї потім зачепитися. Це ігрова практика", – розповів Сарнавський у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Богдан – вихованець київського Динамо. У дорослому футболі 24-річний голкіпер дебютував у 2012 році за Арсенал. З 2013 по 2016 роки перебував у Шахтарі, звідки перейшов у російську Уфу. За рік поповнив склад Ворскли. Перед тим як перейти у Львів, встиг пограти за рівненський Верес.

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