Колишній голкіпер Львова Богдан Сарнавський став гравцем СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт клубу.

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25-річний воротар підписав угоду терміном на 3 роки.

Нагадаємо, Сарнавський – вихованець Динамо. Дебютував у професіональному футболі за київський Арсенал у 2012 році. З 2013 по 2016 роки виступав у складі донецького Шахтаря, однак за головну команду провів лише два матчі. Встиг пограти також за російську Уфу, полтавську Ворсклу та рівненський Верес.

До Львова приєднався у липні 2018 року у статусі вільного агента. Має досвід виступів за молодіжну та юнацькі збірні України різних вікових груп. У минулому сезоні провів за львів'ян 26 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 40 голів і ще 6 разів залишав свої ворота недоторканими. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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