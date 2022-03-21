Воротар СК Дніпро-1, який у першій частині сезону на правах оренди виступав за Кривбас, узгодив перехід в Хапоель Тель-Авів.

Деталі переходу вже узгоджені. Найближчими днями 27-річний вихованець Динамо прилетить в Ізраїль для проходження медогляду. Після цього Богдан підпише контракт до кінця сезону 2021/22, йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

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Сарнавський у першій частині сезоні 2021/22 виступав на правах оренди в Кривбасі, а права на гравця належать СК Дніпро-1. Контракт досвідченого воротаря, який раніше пограв за Арсенал Київ, Шахтар, Ворсклу, Верес та Львів, розрахований до літа 2023-го.

До слова, Сарнавський на момент російського вторгнення 24 лютого перебував за кордоном і не повертався до України.

Після 27-ти турів Хапоель Тель-Авів посідає 6 місце в чемпіонському плей-офф, набравши 38 очок.

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