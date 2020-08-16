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Сарнавський зізнався, чому свого часу відмовив Динамо

17:18 - Читать на русском
Сарнавський зізнався, чому свого часу відмовив Динамо
Богдан Сарнавський / Фото СК Дніпро-1

Голкіпер СК Дніпро-1 Богдан Сарнавський поділився думками щодо свого минулого в Динамо.

"Чому я колись не повернувся в Динамо? Була образа. Був впевнений, що мене прибрали не за спортивним принципом. І я це довів.

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За півроку мене кликали назад, але я відмовив. А за три роки дебютував у Вищій лізі. Матчі проти Динамо не є принциповими. Зрештою, кожен суперник має бути принциповим, адже треба виходити та завойовувати три очки", – цитує слова Сарнавського офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Богдан виступав за юнацьку команду київського Динамо до 2008 року. У минулому сезоні голкіпер виступав за ПФК Львів. За львів'ян Сарнавський провів 26 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів, але відстояв 6 матчів на нуль.

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Теги
Богдан Богдан Сарнавський Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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