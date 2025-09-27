– Я завжди відкритий до інтерв’ю, але розумію свою українську мову, тому мені такі контенти дуже тяжко даються, бо я з Запоріжжя – і там багато років спілкувалися російською. Але якщо треба буде Поліссю – то прийду.

– Все вирішувати через прес-аташе Полісся?

– Так. Якщо мені десь скидають якесь навіть маленьке інтерв’ю – я завжди їм скидаю нашого Дмитра. Якщо він схвалює – ми робимо, якщо ні – то ні.

– Якщо після невдалого матчу у тебе персонально чи в команди до тебе підходить журналіст і просить дати коментар – як реагуватимеш на це?

– Коли мене хтось кликав на інтерв’ю, я міг сказати "ні", і все. Тому що для мене поразка – це… Для кожного футболіста і, думаю, для тренера, який відданий справі. Після поразки дуже тяжко. Бували ігри, коли ми програвали і я давав інтерв’ю, але після таких ігор критика потім ще більша, – сказав Сарапій для YouTube-каналу GG.Спорт.

До слова, Едуард Сарапій є вихованцем запорізького футболу, але в 11-річному віці він перейшов до академії київського Динамо. В доробку захисника є два матчі за збірну України U-17.

