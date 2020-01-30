toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - СЛОВАЦКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Сарагоса – Реал – 0:4 – відео голів та огляд матчу

10:00 200 Читать на русском
Сарагоса – Реал – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Сарагоса – Реал – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Реал

Сарагоса приймала мадридський Реал в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

 
Рафаель Варан 6’
Лукас Васкес 32’
Жуніор Вінісіус 72’
Карім Бензема 79’
6’ Рафаель Варан
32’ Лукас Васкес
72’ Жуніор Вінісіус
79’ Карім Бензема

Ніхто не мав марних надій щодо переможця пари і дива не трапилось. Вже на 6-й хвилині імениті гості святкували взяття воріт, а до свистка на перерву у ворота Сарагоси влетів ще один м'яч.

Кубок Іспанії: Валенсія дотиснула Леонесу у серії пенальті, Вільяреал вибив Райо Вальєкано

У другому таймі малюнок гри не змінився, мадридці відвантажили представнику Сегунди ще два м'ячі і спокійно забрали путівку до чвертьфіналу.

Раніше до наступного раунду пробились Атлетік, Валенсія та Гранада.

Сарагоса – Реал: спокійний прохід "бланкос" у чвертьфінал Кубка, Хамес має йти в оренду, а Йовіч – іншорідний елемент

blog_ava
Сарагоса – Реал: спокійний прохід "бланкос" у чвертьфінал Кубка, Хамес має йти в оренду, а Йовіч – іншорідний елемент
02:52
1605
Теги
Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сарагоса Сарагоса Сарагоса - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко
    Україна — 10:13652 Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко
8
год
:
49
хв
Барселона
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук