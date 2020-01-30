Сарагоса – Реал – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Сарагоса приймала мадридський Реал в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Ніхто не мав марних надій щодо переможця пари і дива не трапилось. Вже на 6-й хвилині імениті гості святкували взяття воріт, а до свистка на перерву у ворота Сарагоси влетів ще один м'яч.

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У другому таймі малюнок гри не змінився, мадридці відвантажили представнику Сегунди ще два м'ячі і спокійно забрали путівку до чвертьфіналу.

Раніше до наступного раунду пробились Атлетік, Валенсія та Гранада.

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