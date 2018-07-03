Сарагоса почала виплачувати борги: Шахтар отримає 6,5 мільйона доларів за Матузалема

Іспанська Сарагоса виплатить донецькому Шахтарю 6,5 мільйона доларів боргу за бразильського півзахисника Франселіно Матузалема.

Сарагоса вчора, 2-го липня, почала виплати за боргами кредиторам, які становлять 27 мільйонів євро, повідомляє Heraldo.

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Більшу частину суми становить борг за колишнього хавбека донецького Шахтаря Франселіно Матузалема. Сарагоса заплатить українському клубу 6,5 мільйона доларів. Перший транш складе 1,36 мільйона доларів, у клубу є 8 років, щоб розрахуватися з усіма боргами.

Нагадаємо, Матузалем зі скандалом покинув Шахтар, після чого донецький клуб довго судився за компенсацію з гравцем та іспанською Сарагосою. Бразилець також пограв за такі італійські клуби, як Наполі, Брешія, Лаціо, Дженоа і Болонья.