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Сарагоса почала виплачувати борги: Шахтар отримає 6,5 мільйона доларів за Матузалема

09:52 482 Читать на русском
Сарагоса почала виплачувати борги: Шахтар отримає 6,5 мільйона доларів за Матузалема
Франселіно Матузалем

Іспанська Сарагоса виплатить донецькому Шахтарю 6,5 мільйона доларів боргу за бразильського півзахисника Франселіно Матузалема.

Сарагоса вчора, 2-го липня, почала виплати за боргами кредиторам, які становлять 27 мільйонів євро, повідомляє Heraldo.

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Більшу частину суми становить борг за колишнього хавбека донецького Шахтаря Франселіно Матузалема. Сарагоса заплатить українському клубу 6,5 мільйона доларів. Перший транш складе 1,36 мільйона доларів, у клубу є 8 років, щоб розрахуватися з усіма боргами.

Нагадаємо, Матузалем зі скандалом покинув Шахтар, після чого донецький клуб довго судився за компенсацію з гравцем та іспанською Сарагосою. Бразилець також пограв за такі італійські клуби, як Наполі, Брешія, Лаціо, Дженоа і Болонья.

Теги
Шахтар Шахтар Франселіно Матузалем Франселіно Матузалем Сарагоса Сарагоса
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