Зіпсована кінцівка для Луніна у відеоогляді матчу – Сарагоса – Ов'єдо – 2:4

Ов'єдо Луніна переміг Сарагосу у 40-му турі Сегунди. Дивіться відео голів та огляд матчу Сарагоса – Ов'єдо.

Команда українця шокувала господарів, які борються за прямий вихід у Прімеру. Ов'єдо встиг відвантажити супернику 4 голи, також був нереалізований пенальті.

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Здавалося, що гра йде до логічного розгрому Сарагоси, а Лунін отримає в свій актив ще один "сухий" матч. Втім, в компенсований час оборона Ов'єдо розслабилася, дозволивши опоненту відквитати два голи. Лунін передчасно завалився на землю і не зміг відбити удар Лінареса в ближній кут, а на останніх секундах Кагава чітко реалізував пенальті за фол захисника – 2:4.