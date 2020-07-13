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Зіпсована кінцівка для Луніна у відеоогляді матчу – Сарагоса – Ов'єдо – 2:4

08:25 - Читать на русском
Зіпсована кінцівка для Луніна у відеоогляді матчу – Сарагоса – Ов'єдо – 2:4
Сарагоса – Ов'єдо – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Ов'єдо Луніна переміг Сарагосу у 40-му турі Сегунди. Дивіться відео голів та огляд матчу Сарагоса – Ов'єдо.

Команда українця шокувала господарів, які борються за прямий вихід у Прімеру. Ов'єдо встиг відвантажити супернику 4 голи, також був нереалізований пенальті.

Лунін з Ов'єдо розбив одного з лідерів на виїзді – українець оформив перше в сезоні підвищення у Прімеру

Здавалося, що гра йде до логічного розгрому Сарагоси, а Лунін отримає в свій актив ще один "сухий" матч. Втім, в компенсований час оборона Ов'єдо розслабилася, дозволивши опоненту відквитати два голи. Лунін передчасно завалився на землю і не зміг відбити удар Лінареса в ближній кут, а на останніх секундах Кагава чітко реалізував пенальті за фол захисника – 2:4.

blog_ava
Лунін з Ов'єдо розбив одного з лідерів на виїзді – українець оформив перше в сезоні підвищення у Прімеру
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Теги
Відеоновини Українці за кордоном Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Сегунда Сарагоса Сарагоса
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