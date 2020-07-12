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Сарагоса – Ов'єдо: Лунін хоче зупинити одного з лідерів – онлайн-трансляція матчу Сегунди

21:56 - Читать на русском
Сарагоса – Ов'єдо: Лунін хоче зупинити одного з лідерів – онлайн-трансляція матчу Сегунди
Сарагоса – Ов'єдо: Лунін проти одного з лідерів – онлайн-трансляція матчу 12 липня 2020

Сарагоса приймає Ов'єдо у 40-му турі Сегунди. Лунін у черговому фіналі за виживання. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Гра стартує о 22:45. Лунін чергує домашні перемоги з виїзними поразками. Сьогодні великий ризик зазнати фіаско. Адже Ов'єдо гостює в одного з лідерів. Сарагоса серйозно забуксувала. Володар Кубка Кубків-1995 набрав лише 1 бал за останні 4 тури і випав з дуету, який піднімається у Прімеру напряму. Водночас команді українця відступати нікуди – поразка може знову відкинути в зону вильоту.

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Головне Відеоновини Українці за кордоном Іспанія Збірна України Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Сегунда Сарагоса Сарагоса
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