Сарабія встановив унікальне досягнення і став найкращим іспанцем у європейських топ-чемпіонатах

Півзахисник іспанської Севільї Пабло Сарабія результативною передачею на Андре Сілву допоміг своїй команді здобути перемогу над Вальядолідом (1:0) у 13-му турі Ла Ліги.

Іспанець взяв участь вже в 18-ти голах своєї команди в усіх турнірах цього сезону, повідомляє Opta Sports.

Жирона в гостях здолала Еспаньйол: 13-й тур Ла Ліги, матчі неділі

За даними порталу, це найкращий показник серед усіх іспанських футболістів у топ-5 європейських чемпіонатів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція). В активі Сарабії 12 забитих м'ячів і 6 асистів.

Відзначимо, що мінімальна перемога над "біло-фіолетовими" дозволила андалусійцям випередити Барселону та мадридський Атлетіко в боротьбі за лідерство в Прімері. Нервіонці набрали 26 очок і на один пункт випереджають найближчого переслідувача.