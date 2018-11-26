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Сарабія встановив унікальне досягнення і став найкращим іспанцем у європейських топ-чемпіонатах

25 листопада 22:31 227 Читать на русском
Сарабія встановив унікальне досягнення і став найкращим іспанцем у європейських топ-чемпіонатах
Пабло Сарабія (ліворуч) / Reuters

Півзахисник іспанської Севільї Пабло Сарабія результативною передачею на Андре Сілву допоміг своїй команді здобути перемогу над Вальядолідом (1:0) у 13-му турі Ла Ліги.

Іспанець взяв участь вже в 18-ти голах своєї команди в усіх турнірах цього сезону, повідомляє Opta Sports.

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За даними порталу, це найкращий показник серед усіх іспанських футболістів у топ-5 європейських чемпіонатів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція). В активі Сарабії 12 забитих м'ячів і 6 асистів.

Відзначимо, що мінімальна перемога над "біло-фіолетовими" дозволила андалусійцям випередити Барселону та мадридський Атлетіко в боротьбі за лідерство в Прімері. Нервіонці набрали 26 очок і на один пункт випереджають найближчого переслідувача.

Іспанія13 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Вальядолід: Неділя 25 листопада 2018

Севілья
Матч завершено
1 : 0
Вальядолід
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Іспанія Севілья Севілья Севілья - Вальядолід Пабло Сарабія Пабло Сарабія
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