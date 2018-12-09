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Сапонара забив божевільний гол у стилі Ібрагімовіча – гравець ледь не загубив спідню білизну під час святкування

11:14 1020 Читать на русском
Сапонара забив божевільний гол у стилі Ібрагімовіча – гравець ледь не загубив спідню білизну під час святкування
Ріккардо Сапонара (ліворуч)

Півзахисник Сампдорії Ріккардо Сапонара класним голом врятував свою команду від поразки в матчі проти Лаціо (2:2).

На 99-й хвилині матчу за рахунку 2:1 на користь Лаціо хавбек Сампдорії Сапонара вирішив в дотик пробити по м'ячу, який опускався, і не прогадав. Італійцю вдався божевільний гол у стилі Златана Ібрагімовіча. Цей м'яч дозволив Сампдорії відновити паритет і звести поєдинок до нічийного рахунку.

Сампдорія врятувала нічию у грі з Лаціо: 15 тур Серії А, матчі суботи

Ріккардо, схоже, сам не очікував такого і побіг святкувати з вболівальниками команди, ледь не загубивши спідню білизну. До слова, гол Сапонари став найбільш пізнім забитим м'ячем у Серії А.

Італія15 турОлімпіко (Рим)

Лаціо - Сампдорія: Субота 08 грудня 2018

Лаціо
Матч завершено
2 : 2
Сампдорія
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