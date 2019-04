Сапата забив 14 голів на виїзді у цьому сезоні – серед гравців топ-5 ліг попереду лише Мессі

Нападник Аталанти Дуван Сапата показує надзвичайну результативність у цьому сезоні.

У 33 турі чемпіонату Італії Аталанта перемогла Наполі з рахунком 2:1. На 69-ій хвилині поєдинку нападник "Богів" Дуван Сапата відзначився голом, зрівнявши рахунок у матчі.

Це взяття воріт стало для колумбійського нападника 14-м на виїзді у поточному сезоні. Більше за Сапату, серед гравців з топ-5 чемпіонатів, в гостях забивав лише Ліонель Мессі (15), повідомляє OptaPaolo.

До слова, у поточному сезоні Сапата зіграв за Аталанту 40 матчів в усіх турнірах, де футболіст забив 25 голів та віддав 6 результативних передач.

