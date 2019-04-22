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Сапата забив 14 голів на виїзді у цьому сезоні – серед гравців топ-5 ліг попереду лише Мессі

22 квітня 22:42 150 Читать на русском
Сапата забив 14 голів на виїзді у цьому сезоні – серед гравців топ-5 ліг попереду лише Мессі
Дуван Сапата з партнерами

Нападник Аталанти Дуван Сапата показує надзвичайну результативність у цьому сезоні.

28’ Джанлука Манчіні
 
Дуван Сапата 70’
Маріо Пашаліч 80’
28’ Джанлука Манчіні
70’ Дуван Сапата
80’ Маріо Пашаліч

У 33 турі чемпіонату Італії Аталанта перемогла Наполі з рахунком 2:1. На 69-ій хвилині поєдинку нападник "Богів" Дуван Сапата відзначився голом, зрівнявши рахунок у матчі.

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Це взяття воріт стало для колумбійського нападника 14-м на виїзді у поточному сезоні. Більше за Сапату, серед гравців з топ-5 чемпіонатів, в гостях забивав лише Ліонель Мессі (15), повідомляє OptaPaolo.

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До слова, у поточному сезоні Сапата зіграв за Аталанту 40 матчів в усіх турнірах, де футболіст забив 25 голів та віддав 6 результативних передач.

Теги
Італія Наполі - Аталанта Аталанта Аталанта Дуван Сапата Дуван Сапата
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