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Сапата став найкращим гравцем місяця в Серії А

19:00 72 Читать на русском
Сапата став найкращим гравцем місяця в Серії А
Дуван Сапата (праворуч) / ФК Аталанта

Нападник Аталанти з Бергамо Дуван Сапата став найкращим гравцем грудня в італійській Серії А.

Колумбійський форвард отримав престижну нагороду з рук легенди Роми Даміано Томмазі. Про це повідомляє офіційний твіттер Аталанти.

Аталанта стала найрезультативнішою командою першого кола Серії А

У грудні Сапата вразив результативністю, забивши 9 м'ячів у рамках Серії А. Зокрема, 27-річний нападник оформив дубль у матчі з Ювентусом і хет-трик у поєдинку з Удінезе. Сапаті не вистачило одного гола, щоб перевершити рекорд італійської першості за кількістю голів упродовж одного місяця (10).

Усього в сезоні 2018/19 Дуван Сапата провів у Серії А 19 матчів, у яких забив 10 м'ячів і зробив 5 асистів. Відзначимо, в Бергамо колумбієць грає на правах оренди із Сампдорії.

Теги
Дуван Сапата Дуван Сапата Аталанта Аталанта Італія Серія А
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