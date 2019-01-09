Сапата став найкращим гравцем місяця в Серії А

Нападник Аталанти з Бергамо Дуван Сапата став найкращим гравцем грудня в італійській Серії А.

Колумбійський форвард отримав престижну нагороду з рук легенди Роми Даміано Томмазі. Про це повідомляє офіційний твіттер Аталанти.

Аталанта стала найрезультативнішою командою першого кола Серії А

У грудні Сапата вразив результативністю, забивши 9 м'ячів у рамках Серії А. Зокрема, 27-річний нападник оформив дубль у матчі з Ювентусом і хет-трик у поєдинку з Удінезе. Сапаті не вистачило одного гола, щоб перевершити рекорд італійської першості за кількістю голів упродовж одного місяця (10).

Усього в сезоні 2018/19 Дуван Сапата провів у Серії А 19 матчів, у яких забив 10 м'ячів і зробив 5 асистів. Відзначимо, в Бергамо колумбієць грає на правах оренди із Сампдорії.