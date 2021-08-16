Нападник Аталанти Дуван Сапата може перебратись до табору чемпіона Італії.

Дувану Сапаті імпонує ідея перейти в Інтер, який веде перемовини щодо колумбійського форварда, повідомляє SportItalia.

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Керівництво міланського клубу шукає підсилення в атакувальну лінію після продажу Ромелу Лукаку в Челсі. Аталанта не має наміру відпускати свого бомбардира, але пропозиція у 30 млн євро може змінити позицію бергамасків.

У минулому сезоні Серії А Сапата провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 9-ма асистами.

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