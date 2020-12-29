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Сапата розповів, як відреагував на історичну перемогу в Лізі чемпіонів над Шахтарем

15:11 120 Читать на русском
Сапата розповів, як відреагував на історичну перемогу в Лізі чемпіонів над Шахтарем
Дуван Сапата / 90min

Нападник Аталанти Дуван Сапата розповів, коли повернеться на поле, та пригадав свої емоції під час вирішального поєдинку Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Я дивився гру проти Шахтаря в ресторані у Севільї. Я дуже радів, коли Аталанта забила, і оточуючі з осудом дивилися на мене. Хлопці справді зробили щось виняткове.

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Протистояння з Валенсією? Думаю могло бути і гірше, але ми перебуваємо у рівних умовах. Але зараз ми повинні подумати про чемпіонат, я сподіваюся, що переможемо у наступній грі. Я пропустив кілька матчів через пошкодження, але працюю над своїм відновленням", – зазначив Сапата у коментарі Джанлуці Ді Марціо.

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До слова, колумбієць провів лише 9 матчів в поточному сезоні за Аталанту, відзначившись 7 голами та 3 асистами.

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Шахтар - Аталанта Дуван Сапата Дуван Сапата Шахтар Шахтар Валенсія Валенсія Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів
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