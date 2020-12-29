Сапата розповів, як відреагував на історичну перемогу в Лізі чемпіонів над Шахтарем

Нападник Аталанти Дуван Сапата розповів, коли повернеться на поле, та пригадав свої емоції під час вирішального поєдинку Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Я дивився гру проти Шахтаря в ресторані у Севільї. Я дуже радів, коли Аталанта забила, і оточуючі з осудом дивилися на мене. Хлопці справді зробили щось виняткове.

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Протистояння з Валенсією? Думаю могло бути і гірше, але ми перебуваємо у рівних умовах. Але зараз ми повинні подумати про чемпіонат, я сподіваюся, що переможемо у наступній грі. Я пропустив кілька матчів через пошкодження, але працюю над своїм відновленням", – зазначив Сапата у коментарі Джанлуці Ді Марціо.

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До слова, колумбієць провів лише 9 матчів в поточному сезоні за Аталанту, відзначившись 7 голами та 3 асистами.