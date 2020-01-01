Сапата провів відпустку в тренажерному залі – бомбардир Аталанти назвав свою головну мету у 2020 році

Нападник Аталанти Дуван Сапата розповів, чим він займається під час перерви у Серії А.

"Я працював у тренажерному залі наодинці під час різдвяного періоду. Дуже хочу якнайшвидше повернутись у форму. Вже скучив за командою, іграми та голами. Сподіваюся, я буду готовий зіграти 6 січня проти Парми.

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Я можу лише сподіватися, що 2020-й рік буде для мене кращим, ніж 2019-й. Мені дуже хотілося бути з командою у такі важливі моменти. Я з тривогою переглядав ігри, бо не міг допомогти товаришам по команді. Це була справжня боротьба, і я не можу дочекатися повернення на поле. Сподіваюся, в майбутньому я не буду вилітати на такі довгі періоди. Моя головна мета у 2020-му році – бути з командою, допомагати їй у найважливіших матчах", – цитує Сапату Football Italia.

Нагадаємо, Сапата отримав травму в товариському матчі між збірними Колумбії та Чилі в середині жовтня. Він пройшов курс фізіотерапії в Іспанії, але погані фізичні кондиції не дозволили йому зіграти в останніх матчах команди Гасперіні у 2019-му.

До слова, у поточному розіграші Серії А Сапата зіграв 7 матчів і забив 6 голів. Востаннє у футболці Аталанти він виходив на поле 6 жовтня у домашньому матчі проти Лечче (3:1).

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