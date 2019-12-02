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Сапата повернувся з лазарету – бомбардир Аталанти зможе зіграти проти Шахтаря у вирішальному матчі Ліги чемпіонів

13:47 314 Читать на русском
Сапата повернувся з лазарету – бомбардир Аталанти зможе зіграти проти Шахтаря у вирішальному матчі Ліги чемпіонів
Дуван Сапата / TMW

Колумбійський нападник Дуван Сапата повернувся до тренувань у загальній групі італійської Аталанти.

 

28-річний футболіст отримав травму в товариському матчі між збірними Колумбії та Чилі в середині жовтня. Він пройшов курс фізіотерапії в Іспанії і вже повернувся у розташування свого клубу, інформує La Gazetta dello Sport.

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Головний тренер бергамців Джан П'єро Гасперіні має намір надати Сапаті ігровий час в домашньому матчі 15-го туру Серії А проти Верони, який відбудеться 7-го грудня. Наставник розраховує, що форвард зможе набрати форму до матчу проти донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Сапата став найкращим бомбардиром Аталанти в минулому сезоні. Колумбієць забив 23 голи в Серії А. В поточному сезоні він зіграв 9 матчів у всіх турнірах і забив 7 голів.

До слова, матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться 11-го грудня у Харкові. Бергамці вийдуть у плей-офф, якщо обіграють "гірників", а Динамо Загреб у паралельному матчі з Манчестер Сіті втратить очки.

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Італія Дуван Сапата Дуван Сапата Аталанта Аталанта Шахтар - Аталанта
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