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Сапата: Аталанта показала свій рівень в останніх матчах

21:43 50 Читать на русском
Сапата: Аталанта показала свій рівень в останніх матчах
Дуван Сапата / 90min

Форвард Аталанти Дуван Сапата поділився очікуваннями від матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 

"Я готувався до матчу проти Шахтаря, як і до Динамо Загреб. Завтрашня гра буде дуже насиченою. Ми хочемо добре зіграти, перенести на поле наші ідеї, і сподіваємося, що покажемо якісну хорошу гру. Хочемо показати саме нашу манеру гри. Останні матчі були важкими, але ми показали, ким є Аталанта.

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Цього року я підійшов до своєї підготовки зовсім з іншого боку. Бачу результат, і він мені подобається. Хочу і надалі користуватися цим моментом. Сподіваюся завтра використати всі свої моменти. Мені ще є куди зростати. Я працюю на цим щодня. Вдячний команді, що допомогли мені та дали час", – поділився Сапата на передматчевій прес-конференції в понеділок у Мілані.

Нагадаємо, матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар відбудеться завтра, 1-го жовтня, початок гри о 19:55.

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Джерело: Футбол 24
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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Аталанта - Шахтар Дуван Сапата Дуван Сапата
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