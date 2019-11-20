Санжар звинуватив збірну Люксембургу в поганій фізичній формі лідера Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар знайшов пояснення, чому Марвін Мартінс не демонструє такий же рівень гри, як на початку сезону.

"Марвін справді на початку чемпіонату виглядав краще. Я вважаю, що цьому є певне пояснення. Мартінс традиційно їздить до збірної Люксембургу, і це впливає на його фізичну форму.

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Протягом останнього часу він тричі вирушав у розташування збірної, однак не мав стабільної ігрової практики. Якщо Халль, наприклад, виходив нещодавно проти Сербії, то з Марвіном інша ситуація.

В цей час у Львові команда працює, отримує навантаження і має змогу потім перебувати в оптимальній формі. Мартінс цей підготовчий період пропускає і не бере участі в матчах", – цитує Санжара прес-служба Карпат.

Додамо, що Мартінс у нинішньому сезоні провів за Карпати 14 матчів, в яких забив один гол. За цей час збірна Люксембургу провела чотири поєдинки, однак захисник львів'ян зіграв лише 73 хвилини у спарингу проти Данії.

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