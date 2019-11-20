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Санжар звинуватив збірну Люксембургу в поганій фізичній формі лідера Карпат

14:18 263 Читать на русском
Санжар звинуватив збірну Люксембургу в поганій фізичній формі лідера Карпат
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар знайшов пояснення, чому Марвін Мартінс не демонструє такий же рівень гри, як на початку сезону.

"Марвін справді на початку чемпіонату виглядав краще. Я вважаю, що цьому є певне пояснення. Мартінс традиційно їздить до збірної Люксембургу, і це впливає на його фізичну форму.

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Протягом останнього часу він тричі вирушав у розташування збірної, однак не мав стабільної ігрової практики. Якщо Халль, наприклад, виходив нещодавно проти Сербії, то з Марвіном інша ситуація.

В цей час у Львові команда працює, отримує навантаження і має змогу потім перебувати в оптимальній формі. Мартінс цей підготовчий період пропускає і не бере участі в матчах", – цитує Санжара прес-служба Карпат.

Додамо, що Мартінс у нинішньому сезоні провів за Карпати 14 матчів, в яких забив один гол. За цей час збірна Люксембургу провела чотири поєдинки, однак захисник львів'ян зіграв лише 73 хвилини у спарингу проти Данії.

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