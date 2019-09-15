Санжар зізнався, як мотивував гравців Карпат на перемогу у матчі з Ворсклою

Новоспечений головний тренер Карпат Роман Санжар поділився враженнями від дебютної перемоги на новій посаді у матчі проти Ворскли (2:1).

"Для нас це був дуже важливий та складний поєдинок. У першому таймі гра була рівною, однак ми пропустили гол. Проте я радий, що хлопці не зламались. Ми поговорили у перерві та нам вдалось зіграти у другому таймі краще та здобути вольову перемогу.

Дебютний матч Санжара на чолі "левів" у відеоогляді матчу Карпати – Ворскла – 2:1

Гравці були дуже засмучені після першого тайму, але я їх максимально підтримав та вказав на деякі помилки, які були у першій половині зустрічі, тож по перерві нам вдалось їх виправити.

Хочу сказати, що хлопці дуже хвилювались через ті події, які стались в клубі, адже будь-які зміни впливають на психологію. Зазначу, що ця перемога – заслуга не лише нашого тренерського штабу і футболістів. Вважаю, що цей позитивний результат став можливим і завдяки роботі попередніх тренерів, адже саме вони готували команду до сезону. Вважаю, що це наша спільна перемога", – цитує Санжара офіційний сайт клубу.

Перемога дозволила Карпатам піднятись на 7-му сходинку турнірної таблиці. Ворскла – 8-ма.

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