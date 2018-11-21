Санжар: Збірна України зможе скласти реальну конкуренцію європейським грандам

Екс-наставник Олімпіка Роман Санжар розповів, чого очікує від збірної України у майбутньому.

"Складно прогнозувати, що буде через два-три місяці, а тут має пройти майже два роки. Хочеться тільки вірити, що молоді хлопці, які брали участь в матчі з Туреччиною (0:0), будуть розвиватися. Вони грають у своїх клубах, а це дорого коштує.

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Тому до наступного відбіркового турніру Ліги націй збірна України підійде на порядок сильнішою і, вірю, команда зможе скласти реальну конкуренцію європейським грандам.

Всім зрозуміло, що вітчизняний чемпіонат зараз переживає не найкращі часи. Футболісти Шахтаря, Динамо, можливо, Зорі, ростуть швидше, оскільки ці команди постійно беруть участь в єврокубках.

Україна – Туреччина – 0:0 – відеоогляд матчу

Європейські чемпіонати сильніші, стабільніші, відповідно, і рівень змагань вище, тому у футболіста більше шансів для якісного прогресу. І важливо, що там хлопці гідно представляють нашу країну", – цитує Санжара Zbirna.com.