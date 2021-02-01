"Якщо Коваленко туди переходить, значить, тренерський штаб Аталанти вірить у нього. Очевидно, у Гасперіні є певні плани на хавбека Шахтаря, і він добре вивчив ігрові якості Коваленка.

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Віктора, думаю, будуть старанно інтегрувати в Аталанту. І важливим помічником головного тренера в цьому стане інший український гравець команди із Бергамо – Руслан Маліновський.

Коваленко потрапить в дуже конкурентне середовище і сильний чемпіонат, і тільки час покаже, наскільки високий його потенціал. Буде цікаво", – цитує Санжара footboom.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Хавбек є вихованцем "гірників", а за першу команду дебютував у 2015 році. За повідомленням різних ЗМІ, донеччани отримають за свого вихованця від 700 тисяч євро до одного мільйона євро, адже його контракт чинний лише до літа.

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