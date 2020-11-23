"Слідкував за матчами Карпат у першій частині сезону. Де б не виступала ця команда, завжди переживатиму за неї, адже у Львові залишив частину свого серця, нехай з різних причин не вдалось втілити у життя все задумане у професійному плані.

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Хлопці, ясна річ, ще дуже молоді, не обстріляні дорослим футболом, звідси і не найкращі результати. Але з іншого боку вони мають унікальну можливість вже з 16-ти років вистрілити на професіональному рівні і заявити про себе.

Нехай результат не тисне, у ситуації Карпат хлопцям зараз необхідно набратися сил під час зимової паузи і якісно підготуватися до матчів, що залишились. Тим паче, що від футболу нічого не відволікатиме – клуб продовжує закривати усі заборгованості, що дуже важливо для стабільного майбутнього. Знаю про це на власному досвіді: залишав Карпати у дуже скрутний час у плані фінансів, але усе обіцяне керівниками клубу нещодавно повністю отримав. Ці люди тримають своє слово", – цитує Санжара офіційний сайт клубу.

Після 11-ти турів Другої ліги Карпати розташувались на останній сходинці групи А, маючи в активі лише 4 очки.

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