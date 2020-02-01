Санжар відзначив прогрес у грі Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився враженнями від контрольного матчу проти Середа (3:0).

"Хороший спаринг. Серед – міцна команда, у них важкі і габаритні футболісти. Ми сьогодні виглядали більш динамічно, виходила взаємодія в атаці й обороні, тому рухаємося далі.

Серед – Карпати – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ростислав Лях – молодець, він виконав достатньо великий об’єм роботи, забив хороші голи, тож сьогодні він зіграв добре. Жоао Діого Дженнінгс пробив з дальньої дистанції та забив гол, мав ще певні моменти, але йому потрібно підтягнути свої фізичні кондиції, тому що на даний момент він ще не в оптимальній формі.

Результатом я задоволений, однак по грі є декілька питань. Я бачу прогрес, але нам ще потрібно багато працювати. Це збори, результат може бути який завгодно, тому я задоволений тим, що ми сьогодні здобули перемогу, але ще раз повторюсь – нам потрібно ще багато працювати", – поділився Санжар в коментарі офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, Карпати розбили словацький Серед в рамках спарингу (3:0). Додамо, що наступний спаринг львів'яни проведуть проти Тузла Сіті, матч запланований на 5 лютого.

Карпати розгромили словацький Серед в спарингу