toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Санжар: Циганков і Вербіч – основна ударна сила Динамо

09:39 292 Читать на русском
Санжар: Циганков і Вербіч – основна ударна сила Динамо
Роман Санжар / Footballua.tv

Колишній тренер Олімпіка Роман Санжар поділився очікуваннями від центрального матчу 25-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

 

"Думаю, у Динамо все може вийти. Кубкове протистояння показало, що кияни відрізками були кращі за "гірників", і для перемоги Динамо необхідно просто більш продуктивно використовувати свої шанси в атаці.

Динамо – Шахтар: Блохін пояснив, що є вирішальним фактором у матчі

Я переконаний, що Циганков і Вербіч зараз – основна ударна сила Динамо. Можливо, і Де Пена зіграє з Шахтарем, тренеру "біло-синіх" видніше. У будь-якому випадку, з перших хвилин уругваєць вийде, або на заміну, цей матч буде для нього великою мотивацією.

Відсутність Марлоса – це, в будь-якому випадку, погано для гри Шахтаря. Однак, що безумовно порадувало шанувальників "гірників", те, що талановита молодь команди – Тете, Коваленко і Майкон – проявила свої найкращі якості і, схоже, готова це робити надалі. Думаю, той же Тете знову може зіграти і завдати чимало головного болю обороні Динамо", – розповів Санжар в інтерв'ю Команда№1.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч УПЛ

Теги
Тете Тете Динамо - Шахтар Віктор Циганков Віктор Циганков Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Роман Санжар Роман Санжар Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
47
хв
Карпати
18:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук