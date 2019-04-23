Санжар: Циганков і Вербіч – основна ударна сила Динамо

Колишній тренер Олімпіка Роман Санжар поділився очікуваннями від центрального матчу 25-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

"Думаю, у Динамо все може вийти. Кубкове протистояння показало, що кияни відрізками були кращі за "гірників", і для перемоги Динамо необхідно просто більш продуктивно використовувати свої шанси в атаці.

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Я переконаний, що Циганков і Вербіч зараз – основна ударна сила Динамо. Можливо, і Де Пена зіграє з Шахтарем, тренеру "біло-синіх" видніше. У будь-якому випадку, з перших хвилин уругваєць вийде, або на заміну, цей матч буде для нього великою мотивацією.

Відсутність Марлоса – це, в будь-якому випадку, погано для гри Шахтаря. Однак, що безумовно порадувало шанувальників "гірників", те, що талановита молодь команди – Тете, Коваленко і Майкон – проявила свої найкращі якості і, схоже, готова це робити надалі. Думаю, той же Тете знову може зіграти і завдати чимало головного болю обороні Динамо", – розповів Санжар в інтерв'ю Команда№1.

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