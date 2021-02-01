"Луческу поступово заводить їх склад. Ці хлопці (Ванат і Волошині. – прим. Футбол 24) заслужили, щоб вийти на поле проти Лудогорця. Тренер бачить їхню роботу на тренуваннях, і в грі з сильним суперником. Відомо, що Мірча Луческу любить працювати з молоддю. Подивимось що з цього вийде.

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Судячи з його ігрового часу, Супряга вже розгубив довіру тренера, яка не може бути безмежною. Шанс Супряга ще отримає, але, слід враховувати, що позиція центрфорварда – дуже відповідальна, і довго чекати голів від нього ніхто не стане.

П'ять спарингів на другому зборі не забагато? Це стиль Мірчі Луческу. Його команди на фінішній прямій підготовки набирають форму через ігри. Але, не все так просто. У Динамо йде й інша робота. Футболісти повинні отримати рівномірне навантаження і їх плавно підводять до чемпіонату України", – цитує Санжара footboom.

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