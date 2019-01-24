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Санжар стажується у Ференцвароші Реброва

16:23 478 Читать на русском
Санжар стажується у Ференцвароші Реброва
Роман Санжар та Сергій Ребров / Фото із соцмереж

Концентрація українців в угорському Ференцвароші збільшилась.

Український фахівець Роман Санжар проходить стажування в угорському Ференцвароші, повідомляється у блозі Перед каждою ігрою.

Варто відзначити, головним тренером лідера чемпіонату Угорщини є Сергій Реров.

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Разом із Санжарем піднімає рівень кваліфікації його помічник Олексій Зміївський.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Романа Санжара був донецький Олімпік.

Теги
Ференцварош Ференцварош Олімпік Олімпік Роман Санжар Роман Санжар Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном
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