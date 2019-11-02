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Санжар: Шахтар – це чемпіон та беззаперечний лідер чемпіонату України

06:30 190 Читать на русском
Санжар: Шахтар – це чемпіон та беззаперечний лідер чемпіонату України
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про підготовку команди до матчу 13-го туру УПЛ з Шахтарем.

 

"Шахтар – це, дійсно, чемпіон та беззаперечний лідер нашого чемпіонату. У складі цієї команди дуже багато кваліфікованих футболістів, тому на даний момент вони по праву №1 в Україні, зрештою, результати говорять самі за себе.

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Відверто кажучи, для нас не дуже добре, що донеччани втратили очки у грі з Олександрією. Будь-що, ми докладемо максимум зусиль, аби в рідних стінах зіграти красиво та порадувати наших вболівальників", – цитує Санжара прес-служба львів'ян.

Нагадаємо, що матч Карпати – Шахтар відбудеться в суботу 2 листопада у Львові на стадіоні Україна. Стартовий свисток пролунає о 14:00.

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