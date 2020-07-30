Санжар розсекретив деталі своєї відставки з Карпат

"Це сталося під час бесіди з одним із співвласників Карпат Олегом Смалійчуком. Він сказав, що оскільки "зелено-білі" понизилися у класі, то в клубі вирішили змінити тактику і в цьому проекті для мене місця не знайшлося.

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Залишитися біля керма Карпат в аматорській лізі? Про такий розвиток подій і мови не було, тому який сенс міркувати на цю тему. Я здогадуюся, в якій лізі Карпати збираються виступати, але нехай про це краще скаже Смалійчук або хтось із клубного керівництва. Так буде правильно.

У Карпат є борги по зарплаті? Так, але вони не критичні. Сподіваюся, що Смалійчук стримає слово, і вже в серпні борги будуть ліквідовані. Зараз хочу трошки відпочити, передусім, я потребую психологічної перезарядки... А так, то я відкритий для пропозицій і сподіваюся, що довго безробітним не буду", – цитує Санжара Команда1.

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