Санжар розповів про спілкування з Димінським і вимоги президента до гри Карпат

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар розповів, що допоможе команді покращити своє становище в турнірній таблиці УПЛ.

"Потрібен час, потрібно ще доукомплектовуватися. Повинні бути лідери, цій команді цього і не вистачає.

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Зараз з Димінським спілкуємося по телефону. Він хоче бачити атакувальну та агресивну гру з ударами по воротах, з комбінаціями, пресингом. Будуть перемоги – буде довіра. Що б ми не говорили, не буде перемог, гри – не буде довіри", – сказав Санжар в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, в 11-му турі УПЛ Карпати розписали мирову зі Львовом (0:0). Наразі команда Романа Санжара посідає 9 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок.

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