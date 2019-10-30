Санжар розповів про підсилення Карпат у зимове трансферне вікно

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився думкою щодо можливого покращення результатів і гри своєї команди.

"Для мене і для команди це був складний період. Вважаю, що наші результати були незадовільними. У мене є розуміння і пояснення цьому, але вболівальники завжди хочуть більшого, і це нормально.

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Карпати – це бренд, який уособлює весь львівський футбол. Тут високі вимоги, це правильно, і ми це розуміємо. Ми багато працюємо, щоб хлопці розвивалися. У нас молода команда, десь не вистачає впевненості, але крок за кроком ми повинні рухатися вперед. Ми пройшли непростий шлях, але він дуже важливий. Нехай цей відрізок буде своєрідним плацдармом для майбутнього.

Вірю, що наша команда має потенціал. Під час зимової паузи постараємося підсилитися досвідченими футболістами. Плюс, я чекаю Сашу Кучера, який ось-ось повинен відновитися. Упевнений, що ми станемо сильнішими. Всі хлопці працюють, з великим бажанням і самовіддачею, тому результат теж прийде", – підсумував Санжар у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Карпати посідають 10-у сходинку УПЛ – у активі "левів" десять очок після 12 зіграних турів.

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