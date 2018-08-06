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Санжар розповів, чому Мисак покинув Олімпік

06:30 4 Читать на русском
Санжар розповів, чому Мисак покинув Олімпік
Роман Мисак / фото ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар назвав причини, через які донецький клуб припинив співпрацю з Романом Мисаком.

"Роман отримав травму на зборах. У нас було два воротарі, які претендували на місце в складі. Просив його поберегти себе, але він рвався в бій і знову травмувався. Починати чемпіонат з одним воротарем не можна було, тому ми попрощалися. Це тільки моє рішення", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Раніше повідомлялось, що причиною розриву контракту став конфлікт гравця з донецьким клубом. Мисак перейшов у Олімпік лише на початку липня, підписавши контракт на 2 роки, але вже через три тижні покинув команду.

Попереднім клубом Мисака були львівські Карпати, за які він провів 62 матчі.

Україна3 тур

Карпати - Олімпік: Неділя 05 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Роман Санжар Роман Санжар Карпати - Олімпік Роман Мисак Роман Мисак Олімпік Олімпік
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