Санжар розповів, чому Мисак покинув Олімпік

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар назвав причини, через які донецький клуб припинив співпрацю з Романом Мисаком.

"Роман отримав травму на зборах. У нас було два воротарі, які претендували на місце в складі. Просив його поберегти себе, але він рвався в бій і знову травмувався. Починати чемпіонат з одним воротарем не можна було, тому ми попрощалися. Це тільки моє рішення", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Раніше повідомлялось, що причиною розриву контракту став конфлікт гравця з донецьким клубом. Мисак перейшов у Олімпік лише на початку липня, підписавши контракт на 2 роки, але вже через три тижні покинув команду.

Попереднім клубом Мисака були львівські Карпати, за які він провів 62 матчі.