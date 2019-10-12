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Санжар розповів, чого не вистачило Карпатам в товариській грі проти Жальгіріса

21:43 280 Читать на русском
Санжар розповів, чого не вистачило Карпатам в товариській грі проти Жальгіріса
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився враженнями від нічиєї в товариському матчі проти литовського Жальгіріса (1:1).

"Карпати провели якісний спаринг з хорошим суперником. У цьому матчі я використав усю обойму гравців, а також перевірив у справі нашу молодь. Нам вдалося попрацювати над взаємодією футболістів.

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З'явилась можливість проявити себе у гравців, які мають менше ігрової практики. Можна сказати, що Карпати провели два різних тайми. Перша половина пройшла за нашої територіальної переваги – нам вдалося забити хороший гол.

Однак потім ми припустилися помилки в обороні, пропустили непотрібний гол, який зіпсував всю картину. У другому таймі була рівна гра, але ми створювали моменти і повинні були вигравати в цьому матчі. Не вистачило майстерності в атакуючих діях. Але я задоволений нашими молодими гравцями. Отримав об'єктивну картину", – зазначив Санжар в коментарі офіційному сайту Карпат.

До слова, Карпати не змогли переграти Жальгіріс (1:1), перемагаючи литовців впродовж матчу.

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Карпати Карпати Жальгіріс Жальгіріс Роман Санжар Роман Санжар
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