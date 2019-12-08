toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Санжар розчарований розгромною поразкою Карпат від Десни, зачепив тему відставки та розповів про затримки зарплати

19:24 294 Читать на русском
Санжар розчарований розгромною поразкою Карпат від Десни, зачепив тему відставки та розповів про затримки зарплати
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар не стримував розчарування від розгромної домашньої поразки "зелено-білих" у поєдинку проти Десни.

17’ Єгор Назарина
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
 
Максим Імереков 3’
Олександр Філіппов 16’
Владислав Калітвінцев 53’
Дмитро Хльобас 77’
Владислав Калітвінцев 80’
Олександр Філіппов 89’
3’ Максим Імереков
16’ Олександр Філіппов
17’ Єгор Назарина
53’ Владислав Калітвінцев
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
77’ Дмитро Хльобас
80’ Владислав Калітвінцев
89’ Олександр Філіппов

"Які можуть бути враження після такої гри... Мені дуже соромно за гру деяких наших гравців, які провалили цей матч. Я з нетерпінням очікую на зимову перерву та думаю, що ця пауза та наші правильні дії у міжсезонні можуть допомогти команді.

Поборотись за першу шістку – це завдання, яке ми поставили перед собою. Безумовно, що з такою грою ми вже повинні мати інші цілі, але потрібно вірити у найкраще. Дуже багато позицій плануємо підсилити, але на даний момент багато говорити не хочу. Безумовно, ми плануємо попрощатись з деякими футболістами.

Гол через себе та найрезультативніший матч сезону у відеоогляді Карпати – Десна – 2:6

У команді дуже багато гравців на перспективу, вони на сьогоднішній день "сирі" для певних завдань. Так, вони ростуть, але ми втрачаємо очки. Не прогресують ті хлопці, в яких є потенціал. Той футбол, який бачу я, не кожному підходить. Є гравці, яким вже потрібно змінювати обстановку, вони не будуть тут прогресувати. Є і молодь, яка просто не дотягує до рівня УПЛ, вони повинні спочатку виходити на заміну і поступово розвиватися.

Затримка по заробітній платі? Вона абсолютно не критична, клуб виконає зобов’язання. Гра деяких гравців не може виправдовуватись тим, що їм за неї не платять. Усім виплатять гроші, однак я хочу запитати інше: чи ось такою грою деякі хлопці заслуговують, щоб їм платили? У Карпатах багато футболістів не дотягують до рівня, який хочуть бачити вболівальники, керівництво клубу.

"Був Чижевський, який грав у нудний футбол", – Вацко потролив Карпати після ганебної поразки від Десни

Я відчуваю підтримку керівництва. Я готовий та знаю що робити, але вирішує завжди керівництво. Як тренер я готовий до будь-якого рішення. Я би міг думати над відставкою, якби я комплектував цю команду та переконував керівництво, що цей склад конкурентоздатний, ми повинні щось вигравати, і так далі. Якби я зібрав футболістів, які мені потрібні, та згодом вони грали ось так, то я би сам розмовляв на цю тему з керівництвом.

Я прийшов під час сезону до Карпат та кардинально щось змінити у мене на сьогоднішній день не виходить. Сподіваюсь, що під час зимової паузи мені вдасться зробити, те чого я хочу", – передає слова Санжара офіційний сайт Карпат.

Після 17-ти турів львів'яни набрали лише 11 очок та посідають 11 місце в турнірній таблиці. Заключний матч року "зелено-білі" проведуть у Полтаві проти Ворскли, яка перебуває на останній позиції.

Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

blog_ava
Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком
15:56
7666
Теги
Карпати - Десна Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
58
хв
Болонья
21:45
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук