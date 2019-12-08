Санжар розчарований розгромною поразкою Карпат від Десни, зачепив тему відставки та розповів про затримки зарплати

Головний тренер Карпат Роман Санжар не стримував розчарування від розгромної домашньої поразки "зелено-білих" у поєдинку проти Десни.

"Які можуть бути враження після такої гри... Мені дуже соромно за гру деяких наших гравців, які провалили цей матч. Я з нетерпінням очікую на зимову перерву та думаю, що ця пауза та наші правильні дії у міжсезонні можуть допомогти команді.

Поборотись за першу шістку – це завдання, яке ми поставили перед собою. Безумовно, що з такою грою ми вже повинні мати інші цілі, але потрібно вірити у найкраще. Дуже багато позицій плануємо підсилити, але на даний момент багато говорити не хочу. Безумовно, ми плануємо попрощатись з деякими футболістами.

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У команді дуже багато гравців на перспективу, вони на сьогоднішній день "сирі" для певних завдань. Так, вони ростуть, але ми втрачаємо очки. Не прогресують ті хлопці, в яких є потенціал. Той футбол, який бачу я, не кожному підходить. Є гравці, яким вже потрібно змінювати обстановку, вони не будуть тут прогресувати. Є і молодь, яка просто не дотягує до рівня УПЛ, вони повинні спочатку виходити на заміну і поступово розвиватися.

Затримка по заробітній платі? Вона абсолютно не критична, клуб виконає зобов’язання. Гра деяких гравців не може виправдовуватись тим, що їм за неї не платять. Усім виплатять гроші, однак я хочу запитати інше: чи ось такою грою деякі хлопці заслуговують, щоб їм платили? У Карпатах багато футболістів не дотягують до рівня, який хочуть бачити вболівальники, керівництво клубу.

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Я відчуваю підтримку керівництва. Я готовий та знаю що робити, але вирішує завжди керівництво. Як тренер я готовий до будь-якого рішення. Я би міг думати над відставкою, якби я комплектував цю команду та переконував керівництво, що цей склад конкурентоздатний, ми повинні щось вигравати, і так далі. Якби я зібрав футболістів, які мені потрібні, та згодом вони грали ось так, то я би сам розмовляв на цю тему з керівництвом.

Я прийшов під час сезону до Карпат та кардинально щось змінити у мене на сьогоднішній день не виходить. Сподіваюсь, що під час зимової паузи мені вдасться зробити, те чого я хочу", – передає слова Санжара офіційний сайт Карпат.

Після 17-ти турів львів'яни набрали лише 11 очок та посідають 11 місце в турнірній таблиці. Заключний матч року "зелено-білі" проведуть у Полтаві проти Ворскли, яка перебуває на останній позиції.

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