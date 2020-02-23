Санжар прокоментував нічию з СК Дніпро-1 – тренер Карпат допускає прихід нових гравців у команду

Головний тренер Карпат Роман Санжар оцінив виступ своєї команди в матчі 19 туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

"Перша гра виявилась дуже емоційною. Обидві команди хвилювались, було надто багато помилок. Вважаю, що ми вдало зіграли перших 30 хвилин, створили моменти, забили гол, перемагали, але помилились в обороні, і суперник зрівняв рахунок.

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У другому таймі ми намагались атакувати позиційно та моментів майже не створили, тому гра була рівною. Задоволений самовіддачею, сьогодні на полі була команда. У нас були помилки, ми їх проаналізуємо та будемо працювати далі. Нічия з СК Дніпро-1 для нас хороший результат.

Вважаю, що ми готові грати 90 хвилин, але дійсно наприкінці матчу втомились. Це психологія, кожне очко дуже важливе для нас. На останніх хвилинах залишились вдесятьох, тому було важливо втримати хоча би нічию. Я не робив замін раніше, бо не хотів зламати гру. Завдання, які ми ставили, хлопці виконували, тому я не хотів нічого псувати. Це був перший матч та зі складним суперником, тому я зробив корективи вже наприкінці зустрічі.

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Є питання з комплектацією, але на 90 відсотків я задоволений. Надіюсь на всю команду, а хто буде лідером – покажуть матчі. Від кожного футболіста очікую допомоги Карпатам. У нас є молодь та досвідчені гравці, та зрозуміло, що я на когось більше сподіваюсь, але, повторюсь, від кожного очікую допомоги для команди.

Якщо будуть кандидати, які нас зможуть підсилити, буду просити докомплектації. Щоб був результат, на кожній позиції повинні бути рівносильні гравці, але я не хочу брати людей для кількості, хочеться дійсно якості", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, після матчу з СК Дніпро-1 львівська команда залишилася на останньому місці в УПЛ.

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