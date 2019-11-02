Санжар пояснив, чому Карпатам не вдалося уникнути розгрому в матчі проти Шахтаря

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився враженнями після матчу 13-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

"У нас був план на гру, який зламався на 9-й хвилині, коли ми самі собі привезли гол. Вважаю, що у першому таймі ми зіграли гідно, у нас були певні моменти та практично нічого не дали зробити біля своїх воріт. По перерві грали активно, але після пропущеного голу зі стандарту нам важко було щось зробити. Ми йшли вперед, не зупинялись та, мабуть, це було на руку Шахтарю, адже у нас були вільні зони за спинами.

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Це не перший матч, коли нам не вистачає майстерності у завершальній фазі. Я в кожній грі намагаюсь застосовувати різні поєднання гравців, але ці моменти, які у нас є, ми не можемо реалізувати. Не зважаючи на те, що Деда вчора зіграв за дубль два тайми, я йому довірив місце на полі. Потрібно сказати, що він знайшов свої нагоди, завдавав удари та гостро відкривався, тому і надалі будемо залучати його до першої команди та довіряти місце у складі.

Підківка здійснив неприпустиму помилку в моменті з першим пропущеним голом, і це при тому, що гра ногами – це одна з сильних сторін Романа. Нам не вистачає реалізації, тому що для того, щоб здобувати позитивний результат, потрібно забивати голи. Тільки з перемогами приходить впевненість у ігрових діях, а коли їх немає, то дуже важко. Потрібно працювати, терпіти та чекати міжсезоння", – цитує Санжара прес-служба Карпат.

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