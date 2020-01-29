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Санжар поскаржився, що ситуація в Карпатах ускладнює роботу над трансферами

13:39 499 Читать на русском
Санжар поскаржився, що ситуація в Карпатах ускладнює роботу над трансферами
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про проблеми з комплектацією команди.

"Для нас найважливіше – комплектація. Наша команда стала ще молодшою. Щоб молодь прогресувала, ми повинні залучити досвідчених гравців. Будемо запрошувати різних футболістів на збір, більш досвідчених, ніж наші.

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Чутки навколо команди впливають і на переговори. Я веду переговори з гравцями, які мене знають. Думаю, нам вдасться домовитися з гравцями, які нас підсилять. Дуже непроста ситуація навколо клубу, вона все одно вирішиться", – сказав Санжар в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що наразі Карпати посідають останнє місце УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році "зелено-білі" зіграють 22 лютого проти СК Дніпро-1.

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